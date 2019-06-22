Дерипаска снова обратился в суд США

Российский миллиардер Олег Дерипаска изменил свой иск к Минфину США, поданный в марте текущего года. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о внесении поправок в изначальное исковое заявление, о них его адвокат уведомил американский суд 20 июня.

В документах управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (подразделение ведомства, которое отвечает за правоприменение в области санкций) важным основанием для введения ограничений в отношении Дерипаски было то, что он через прежние активы и посредством контроля над En+ владел «Евросибэнерго». Как указывается в иске, теперь управление признало, что миллиардер не владеет или не контролирует эту компанию.

В связи с этим бизнесмен решил добиваться того, чтобы внесение его имени в санкционный список было пересмотрено во внесудебном порядке и в итоге отменено.

Дерипаска подал в суд на Минфин США 15 марта 2019 года. Он потребовал отменить введенные против него и его бизнеса санкции. Эти санкции распространялись помимо самого бизнесмена на «Базовый элемент», En+ и «Русал». Ущерб от них Дерипаска оценил более чем в семь миллиардов долларов.

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