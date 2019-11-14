Евросоюз посчитал Россию «стратегической проблемой»

Глава Евросовета Дональд Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Туск отметил, что каждую неделю напоминал лидерам Евросоюза о том, что Россия — «стратегическая проблема», а не партнер, за что его прозвали «маньяком». По его мнению, президент России Владимир Путин хочет не только вернуть контроль над территориями бывшего СССР, но и ослабить ЕС, провоцируя конфликты между его членами.

7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, несмотря на позицию Польши и стран Балтии. По его словам, европейцы «совершат большую ошибку», если не попытаются наладить отношения с Москвой.

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России против Москвы были введены экономические санкции. Украина, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших ограничения.

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