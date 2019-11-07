Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.

«То, что мы сейчас переживаем — это смерть мозга НАТО», — сказал французский лидер, комментируя отношения между Турцией и США. По его мнению, Америка все больше отворачивается от Европы.

Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится «на краю пропасти». В ином случае Европа больше не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул он.

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Заявление Макрона о желании создать единую европейскую армию прозвучало год назад. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Президент Франции также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран Евросоюза зависела от Соединенных Штатов.

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