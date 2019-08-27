Макрон провозгласил конец эпохи Запада

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в мире наступает конец доминирования Запада. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», — сказал французский лидер.

По его мнению, в настоящее время происходит укрепление новых держав, таких как Китай, который «выдвинулся в первый ряд». Макрон также отметил «очень успешную» стратегию России.

Перед этим президент Франции заявил о необходимости разработать совместный с Россией план действий по космосу и киберсфере. Он подчеркнул, что в первой сфере главными союзниками французов являются не американцы.

26 августа Макрон объяснил, что страна-хозяйка следующего саммита G7 — США — может пригласить Россию в качестве гостя. Однако он отдельно подчеркнул, что переход от G7 к G8 должен основываться на общем единогласном решении.

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