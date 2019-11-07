Макрон захотел возобновить диалог с Россией вопреки протестам Польши

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Евросоюз должен возобновить диалог с Россией, несмотря на позицию Польши и стран Балтии. Об этом политик заявил в интервью журналу The Economist.

По его словам, европейцы «совершат большую ошибку», если не попытаются наладить отношения с Москвой. «Моя идея ни в коем случае не наивна», — отметил французский лидер, объясняя свою позицию.

The Economist отмечает, что Польша и прибалтийские страны обеспокоены встречами Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Во время интервью французский лидер не призывал отказаться от антироссийских санкций.

Ранее 7 ноября Макрон, комментируя отношения между Турцией и США, заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По мнению президента, Европе следует проснуться и начать наращивать свою мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».

В 2014 году после вхождения Крыма в состав России против Москвы были введены экономические санкции. Киев, США и ряд западных стран считают присоединение полуострова незаконным. Меры экономического воздействия неоднократно продлевались. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших ограничения.

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