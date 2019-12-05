США ввели новые санкции против россиян и украинцев

Минфин США ввел санкции против семи предприятий из России, передает РИА Новости.

Министерство также ввело ограничительные меры в отношении 17 физических лиц, включая россиян и граждан Украины. Их обвиняют в противозаконной деятельности в киберсфере. Американский Минфин считает, что эти люди связаны с группой хакеров Evil Corp.

Среди обвиненных граждан России — Максим Якубец и Игорь Турашев, которых Вашингтон подозревает в махинациях с программным обеспечением для компьютеров. На мужчин возлагают ответственность за «худшие хакерские атаки» последних лет. Потерпевшие от их действий якобы потеряли более 70 миллионов долларов.

4 декабря сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что антироссийские санкции, которые вводит США, не работают в полной мере. По мнению сенатора, находящимся под санкциями странам надо ставить реальные условия для снятия рестрикций. «Наши цели слишком велики и неразумны», — посетовал он.

В ноябре президент России Владимир Путин отметил, что санкции США пошли на пользу российской экономике. По его словам, Россия сделала «очень большой шаг в повышении экономического и технологического суверенитета», а Вашингтон «сам себя наказал, выстрелив себе в ногу».

США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает.

Сначала их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

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