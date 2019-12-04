Российская госкорпорация лишилась контракта из-за санкций

Минэнерго предложило «Зарубежнефти» войти в проект газопровода «Север — Юг» в Пакистане, чтобы заменить там госкорпорацию «Ростех», о чем попросила пакистанская госкомпания ISGSL. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на несколько источников.

Поводом для такой просьбы стали санкции США, которые введены в отношении «Ростеха» в 2014 году. Они подразумевают ограничение на привлечение финансирования и передачу технологий.

Так как работы по проекту ведутся на основе межправительственного соглашения, то заменить «Ростех» может только государственная компания. Изменение акционерной структуры оператора газопровода Oriental Stream обсуждают уже несколько месяцев.

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Между тем участием в проекте интересуются также китайские компании. Для этого Пекин готов был предоставить финансирование проекта из фонда «Шелкового пути».

Главного акционера — «Трубную металлургическую компанию» (ТМК) — менять не планируют. Однако, как утверждают пакистанские СМИ, вопросы у местного министерства энергетики есть и к ее основному владельцу Дмитрию Пумпянскому, поскольку тот в январе 2018 года попал в так называемый кремлевский доклад США.

Эксперты отмечают, что попадание в доклад не означает санкций, а акции ТМК по-прежнему обращаются на лондонской бирже. Поэтому не исключено, что таким образом Пакистан хочет найти повод для расторжения контракта. Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров рассказал, что практика, когда санкционные причины становятся поводом для злоупотреблений, принимает все более массовый характер.

Ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал санкции, которые США вводят в отношении России, потому что те не работают в полной мере и не достигают своих целей.

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