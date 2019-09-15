В «Ростехе» задумались о российском названии для SSJ-100

Для самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) не исключено проведение ребрендинга после серии проблем, в том числе катастрофы в Шереметьево. Об этом в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на главу госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«Что касается ребрендинга — может быть, действительно надо сделать. Тем более можно сделать наше российское название», — отметил Чемезов. По его словам, необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете, а для возвращения статуса авиационной державы в гражданском авиастроении нужно значительно наращивать объемы производства.

Чемезов также подчеркнул, что у SSJ-100 «детские болезни, они отрабатываются и со временем пройдут», а для уверенной работы нужен спрос.

3 сентября сообщалось, что в Минпромторге России решили отказаться от выпуска укороченной версии российского гражданского самолета Sukhoi Superjet на 75 мест из-за отсутствия спроса.

В начале мая Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево. В результате погиб 41 человек. Как сообщал совладелец авиакомпании S7 Владислав Филев, катастрофа показала, что композитный участок пола не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, хотя должен по международным требованиям.

В августе сообщалось, что мексиканская компания Interjet, являющаяся последним иностранным эксплуатантом SSJ100, ищет покупателей на свои лайнеры. Однако затем это опровергли в «Гражданских самолетах Сухого». В компании заявили, что перевозчик рассматривает вопрос не об отказе от SSJ100, а о «частичном перераспределении флота авиакомпании». Причинами, в частности, стали неблагоприятная ситуация в авиаотрасли Мексики в целом и финансовые проблемы у компании.

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