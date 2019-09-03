В России отказались от обрезания Sukhoi SuperJet

В Минпромторге России решили отказаться от выпуска укороченной версии российского гражданского самолета Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия спроса. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на совладельца авиакомпании S7 Владислава Филева.

Он пояснил, что основным покупателем SSJ является «Аэрофлот», однако перевозчик берет 100-местные самолеты. В апреле прошлого года S7 подписала предварительное соглашение о заказе укороченной версии самолета, поставка ожидалась с 2022 года.

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Информацию от об отказе от выпуска укороченного SSJ100 подтвердил источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (в нее входит компания «Гражданские самолеты Сухого», которая производит SSJ100). Между тем ранее сообщалось, что создание укороченной версии Sukhoi SuperJet только откладывается на неопределенный срок.

По мнению Филева, причиной отказа от SSJ75 было условие S7 о том, что специалисты авиакомпании должны участвовать в испытаниях самолета и контролировать его соответствие нормам летной годности. S7 требовала перепроектировать ниши шасси и заменить композитный участок пола пассажирской кабины после катастрофы SSJ100 в мае.

В начале мая Sukhoi Superjet 100 потерпел крушение в московском аэропорту Шереметьево. В результате погиб 41 человек. Как сообщил Филев, катастрофа показала, что композитный участок пола не выдерживает пламя 240 градусов по Цельсию, хотя должен по международным требованиям.

В августе сообщалось, что мексиканская компания Interjet, являющаяся последним иностранным эксплуатантом SSJ100, ищет покупателей на свои лайнеры. Однако затем это опровергли в «Гражданских самолетах Сухого». В компании заявили, что перевозчик рассматривает вопрос не об отказе от SSJ100, а о «частичном перераспределении флота авиакомпании». Причинами, в частности, стали неблагоприятная ситуация в авиаотрасли Мексики в целом и финансовые проблемы у компании.

В апреле появилась информация, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways. До этого от Sukhoi SuperJet также отказались бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.

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