Последний зарубежный покупатель SSJ100 захотел избавиться от них

Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

В парк авиакомпании входят 22 самолета SSJ100. Продажу компания планирует из-за тяжелого финансового положения. Источники напомнили, что в 2016–2017 годах обвалился песо, взлетели цены на керосин и Interjet стала проигрывать конкурентам. Тогда мексиканский перевозчик постепенно перестал платить за запчасти как производителю самолетов «Гражданские самолеты Сухого» («дочка» «Объединенной авиастроительной корпорации»), так и производителю двигателей для самолетов Powerjet.

Материалы по теме Аварийный выход В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать

Те, в свою очередь, перестали поставлять компоненты, и состояние самолетов ухудшилось. Чтобы решить проблему, Interjet сперва снимала с части авиапарка запчасти, чтобы поддерживать летную годность других бортов. В результате, по данным сервиса Flight Radar, в настоящее время только шесть SSJ100 из парка Interjet продолжают полеты, семь не летают больше года, пять находятся на простое с осени 2018-го, три — с декабря 2018 года — января 2019-го, еще один — с марта текущего года.

Источники сообщают о разных планах компании на воздушные суда. Так, одни говорят, что Interjet хочет продать все самолеты, но у нее получится реализовать максимум 21, поскольку еще одно воздушное судно было повреждено в аэропорту и не подлежит восстановлению (его уже пустили на запчасти).

По другой информации, Interjet хочет продать только 14 машин, а семь оставить себе. Еще по одной версии, компания постарается реализовать столько самолетов, сколько получится. Искать покупателей помогают «Гражданские самолеты Сухого». Собеседники издания утверждают, что приобрести самолеты Interjet смогут как российские, так и иностранные авиа- и лизинговые компании. По данным одного из собеседников, российская сторона уже изучала вопрос выкупа SSJ.

Interjet является последней зарубежной авиакомпанией, эксплуатирующей SSJ100, а также вторым по величине эксплуатантом SSJ после «Аэрофлота», у которого 49 самолетов. В апреле стало известно, что покупать самолеты отказалась словенская авиакомпания Adria Airways. До этого от Sukhoi SuperJet также отказались бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!