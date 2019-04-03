Продажа «ненужных» Sukhoi SuperJet сорвалась

Словенская авиакомпания Adria Airways отказалась от планов по долгосрочному лизингу российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишет издание Aerotime News Hub.

О решении компании объявил ее глава Хольгер Коварш. По его словам, Adria ранее подписала меморандум о взаимопонимании с производителем лайнеров — компанией «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Документ предусматривал лизинг 15 самолетов. Однако теперь перевозчик не уверен в ее способности к долгосрочному сотрудничеству и стратегическому развитию.

Авиакомпания тщательно готовилась к прибытию первых самолетов, которое должно было состояться в первой половине текущего года, однако в итоге акционеры приняли решение отказаться от сделки. В ближайшее время Adria продолжит опираться на существующий флот и развивать нынешние маршруты.

Ранее о готовности поставить самолеты SSJ100 словенской авиакомпании говорил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Незадолго до этого стало известно, что от использования SSJ100 отказались еще две компании: бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet. В России решение перевозчиков объяснили неподходящей для использования SSJ100 бизнес-моделью.

Также сообщалось об отказе от самолетов мексиканской авиакомпании InterJet, однако в дальнейшем ГСС опровергли эту информацию, пообещав предложить перевозчику решения для более эффективного использования лайнеров.

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