На ненужный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

Самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), от которых отказалась ирландская авиакомпания CityJet, в ближайшее время могут быть проданы словенскому национальному перевозчику Adria, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует ТАСС.
«Я рассчитываю, что это будет сделано в ближайшее время. С учетом того, что контракт комплексный, который подразумевает поставку и новых самолетов SSJ-100, и мы планируем ремаркетинг тех самолетов, которые будут выходить из эксплуатации CityJet и в том числе будут переориентированы на компанию Adria», — отметил Мантуров.
По словам главы Минпромторга, поставки новому эксплуатанту могут начаться уже в 2019 году.
Ранее стало известно, что CityJet решила отказаться от использования самолетов SSJ100. Согласно контракту, ей должны были поставить 15 воздушных судов. С сайта перевозчика уже пропала информация об использовании лайнеров.
Позднее Мантуров объяснил отказ от российских самолетов неэффективной бизнес-моделью ирландской авиакомпании и рассказал, что SSJ100 могут быть перепроданы Adria.