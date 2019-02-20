На ненужный Sukhoi SuperJet нашли покупателя

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Самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), от которых отказалась ирландская авиакомпания CityJet, в ближайшее время могут быть проданы словенскому национальному перевозчику Adria, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, которого цитирует ТАСС.

«Я рассчитываю, что это будет сделано в ближайшее время. С учетом того, что контракт комплексный, который подразумевает поставку и новых самолетов SSJ-100, и мы планируем ремаркетинг тех самолетов, которые будут выходить из эксплуатации CityJet и в том числе будут переориентированы на компанию Adria», — отметил Мантуров.

По словам главы Минпромторга, поставки новому эксплуатанту могут начаться уже в 2019 году.

Ранее стало известно, что CityJet решила отказаться от использования самолетов SSJ100. Согласно контракту, ей должны были поставить 15 воздушных судов. С сайта перевозчика уже пропала информация об использовании лайнеров.

Позднее Мантуров объяснил отказ от российских самолетов неэффективной бизнес-моделью ирландской авиакомпании и рассказал, что SSJ100 могут быть перепроданы Adria.

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