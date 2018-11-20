Две российские компании решили поссориться из-за новейших Sukhoi Superjet

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК, на 100 процентов принадлежит Минтрансу) подала в суд на «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Как сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы, в конце октября и начале ноября было подано два иска на 349 и 160 миллионов рублей.

По сообщению источников, близких к сторонам процесса, ГТЛК требует компенсацию за срыв сроков по поставкам самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Обычно лайнеры поставлялись вовремя, но имели ряд недостатков, на устранение которых требовалось 2-4 месяца. ГСС сорвали сроки поставок порядка 30 самолетов.

ГТЛК является одним из крупнейших покупателей SSJ100. Компания приобрела 36 воздушных судов, которые передала в лизинг российским авиакомпаниям. Еще восемь SSJ100 были законтрактованы. Таким образом, портфель ГТЛК составляет 44 SSJ100.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею Минпромторга о новой версии SSJ100 и согласился выделить на проект 85 миллиардов рублей.

Качество SSJ-100 уже вызывало нарекания у покупателей. Например, авиакомпания Brussels Airlines заявила о замене российских самолетов на канадские Bombardier CRJ 900. Представители авиакомпании пожаловались на проблемы с эксплуатацией самолетов российского производства, в результате чего был аннулирован ряд рейсов. Также бельгийцев не устроило отсутствие перевода некоторых руководств по эксплуатации с русского языка.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!