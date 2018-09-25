«Аэрофлот» получил пятидесятый Superjet 100

Компания «Аэрофлот» получила в эксплуатацию пятидесятый российский самолет Superjet 100 (SSJ100). Это событие стало итогом успешного исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100, говорится в сообщении перевозчика.

Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89115 присвоено имя русского живописца, мастера пейзажа Василия Дмитриевича Поленова. Торжественная презентация юбилейного самолета с участием руководства «Аэрофлота» и Объединенной авиастроительной корпорации состоялась 25 сентября в Шереметьево.

«"Аэрофлот" торжественно принимает в свой флот «юбилейный» — 50-й по счету Superjet 100. Ранее на Восточном экономическом форуме мы подписали в присутствии Владимира Владимировича Путина беспрецедентное соглашение о приобретении еще 100 отечественных машин данного типа. С учетом этого соглашения парк отечественных самолетов группы "Аэрофлот" будет доведен до 200 единиц, причем важной составляющей данного сегмента станет еще одна отечественная инновационная разработка — самолеты МС —21, — отметил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Хотел бы особо поблагодарить за эффективное сотрудничество руководство и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации, занятых в этом проекте. Наша компания совместно с Гражданскими самолетами Сухого (ГСС) участвовала в разработке абсолютно новой машины, "Аэрофлот" ставил Superjet 100 на крыло, занимался его доводкой в ходе коммерческой эксплуатации».

Первый контракт на поставку 30-ти самолетов ведущему российскому перевозчику был подписан 7 декабря 2005 года. В июне 2011 года первый SSJ100 в составе самолетного парка «Аэрофлота» совершил дебютный полет, а в 2016 году ПАО «Аэрофлот» и АО «ГСС» объявили об исполнении данного контракта. 18 июля 2017 года был подписан второй контракт на поставку 20-ти самолетов SSJ100. Позже, 10 сентября 2018 года «Аэрофлот» подписал соглашение на поставку еще 100 самолетов SSJ100, которые должны поступить в парк авиакомпании до 2026 года.

Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.

