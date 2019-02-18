Производитель Sukhoi Superjet оправдался за европейский провал

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) опровергли информацию о возврате ирландской авиакомпанией CityJet взятых в лизинг самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РИА Новости.

«В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ100», — пояснил представитель ГСС.

Ранее в понедельник, 18 февраля, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что на сайте CityJet убрали информацию о Sukhoi Superjet, на основании чего был сделан вывод, что самолеты вернули. Ирландская компания единственная в Европе планирует эксплуатировать российский Sukhoi Superjet 100. По контракту запланировано поставить в Ирландию 15 самолетов.

Осенью прошлого года бельгийская авиакомпания Brussels Airlines решила заменить SSJ-100 на канадские Bombardier CRJ 900. Представители компании жаловались на проблемы с эксплуатацией российских самолетов, из-за чего пришлось отменить ряд рейсов. Также бельгийцев не устроило, что некоторые руководства по эксплуатации не были переведены с русского языка.

Всего в 2011-2017 годах выпустили 156 самолетов Sukhoi Superjet, 35 из них приобрел «Аэрофлот», который является крупнейшим покупателем этих воздушных судов.

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