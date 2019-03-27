Разбиравшая на запчасти Sukhoi Superjet компания решила избавиться от них

Один из крупнейших авиаперевозчиков Мексики, компания Interjet собирается отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их производителю — компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). Об этом в среду, 27 марта, передает РБК со ссылкой на источники.

Сообщается, что Interjet не устраивает послепродажное обслуживание, а также слишком долгие сроки поставки запчастей. Предполагается, что авиакомпания перепродаст SSJ100 на Кубу. Стоимость нового лайнера по каталогу оценивается в 50 миллионов долларов.

Представитель ГСС заявил, что планов по возврату самолетов у Interjet нет и компания планирует и дальше эксплуатировать SSJ100. «Компания "Гражданские самолеты Сухого", производитель самолета, и PowerJet, производитель двигателей, предложили Interjet решения различного характера, которые будут способствовать более эффективной эксплуатации SSJ100. Авиакомпания Interjet в настоящее время рассматривает данный пакет предложений», — добавил он.

В январе сообщалось, что Interjet пустила на запчасти самолеты SSJ100, это объяснили проблемами с поставками деталей. Из 22 имеющихся в парке Sukhoi Superjet 100 на запчасти разобрали 4 машины (XA-JLG, XA-JLV, XA-PBA и XA-BVM), которые были приобретены у российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в 2013-2015 годах. В ГСС это назвали стандартной практикой вывода самолетов из эксплуатации.

В ноябре 2017 года генеральный директор Interjet Хосе Луи Гарза заявил, что у Sukhoi Superjet 100 имеются проблемы с двигателями PowerJet SaM146, которые были совместно разработаны российским объединением «Сатурн» и французской компанией Snecma.

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