«Ненужным» Sukhoi SuperJet дали еще один шанс

Мексиканская авиакомпания InterJet не будет отказываться от российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), как сообщалось ранее, но попросит отремонтировать сломанные двигатели на нескольких из них в долг, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, InterJet продолжит эксплуатировать 22 уже поставленных по ранее заключенному контракту самолета, но пока не может поднимать их в воздух, поскольку на некоторых сломаны двигатели.

Авиакомпания испытывает финансовые трудности, связанные в том числе с рекордным в истории падением национальной валюты — мексиканского песо, которое привело к резкому росту расходов. Из-за этого она не может заплатить за ремонт двигателей сразу и просит производителя самолетов — компанию «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — сделать это в долг в счет будущих платежей.

ГСС при этом заинтересованы в полноценной эксплуатации лайнеров, поскольку иначе их могут вернуть производителю, что негативно скажется на их цене в будущем.

Дополнительные восемь самолетов, также прописанные в контракте, поставлены, скорее всего, не будут, пишет издание.

Ранее сообщалось, что InterJet откажется от использования SSJ100 из-за неудовлетворительного послепродажного обслуживания и слишком долгой поставки запчастей. По некоторым данным, самолеты могли вернуть производителю для дальнейшей перепродажи на Кубу.

За последнее время от использования SSJ100 отказались сразу несколько иностранных авиакомпаний: бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet. Самолеты собирались перепродать словенской Adria Airways, но эта сделка также сорвалась по финансовым причинам. Перевозчик счел сотрудничество с ГСС в долгосрочной перспективе непривлекательным.

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