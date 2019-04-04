Убытки производителя «ненужных» Sukhoi SuperJet выросли в несколько раз

Производитель самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) — компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — по итогам 2018 года нарастила чистый убыток в 4,5 раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании.

Чистый убыток компании за год достиг 4,94 миллиарда рублей. Выручка за отчетный год рухнула на 14,8 процентов и составила 47,16 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании выросла на 44,1 процента и достигла 6,76 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла в 1,9 раза и достигла 3,77 миллиарда.

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Совокупные обязательства компании выросли на 25,9 процента и достигли 110,2 миллиарда рублей, значительно (в 3,1 раза) выросли долгосрочные обязательства компании и составили 44,09 миллиарда рублей. Совокупные активы компании за отчетный год выросли на 11,8 процента и достигли 168,05 миллиарда.

Главный продукт компании последних лет — самолет SSJ100 — не вызывает доверия у потребителя. Компании жалуются на проблемы с поставками запчастей и сложности с ремонтом. В результате уже несколько компаний, в том числе словенская Adria Airways, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet, отказались от эксплуатации российских самолетов.

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