Обрезание Sukhoi SuperJet 100 сорвалось

Создание укороченной версии российского гражданского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) откладывается на неопределенный срок, пишет «Коммерсантъ». Производитель лайнера — компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) — собирается сосредоточиться на других проектах.

По данным издания, ГСС, входящие в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК), намерены бросить все ресурсы на усиленное импортозамещение базовой версии самолета, рассчитанной на 98 пассажиров. В частности, планируется наладить производство полностью российских двигателей (взамен нынешних российско-французских) и узлов.

Импортозамещение крайне важно при использовании SSJ100 для перевозки первых лиц государства — по закону они не могут летать на самолетах, при производстве которых использовались компоненты из стран НАТО, отметили собеседники газеты. Если эти планы удастся осуществить, закупить SSJ100 смогут специальный летный отряд «Россия» и Минобороны.

Однако в этом случае ГСС лишатся другого заказчика — S7 Airlines. В прошлом году она подписала соглашение о намерении приобрести 50 новых укороченных Sukhoi SuperJet (рабочее название новой модели — Sukhoi SuperJet 75).

Изначально запустить серийное производство SSJ75 планировалось к 2024 году. В прошлом году эти планы одобрил президент Владимир Путин, согласившись выделить 85 миллиардов рублей из бюджета. Однако собеседники издания сомневаются в реалистичности таких намерений: по их словам, проектирование займет гораздо больше времени, поскольку речь идет фактически о создании нового самолета.

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