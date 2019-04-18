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Срыв обрезания Sukhoi Superjet 100 прояснили

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Самолет Sukhoi SuperJet 75 (SSJ75) — модификация самолета SSJ100 — будет разработан к 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Олега Бочарова.

Чиновник опроверг опубликованную ранее «Коммерсантом» информацию о том, что сроки реализации этого проекта переносятся. «Какие сроки переносятся? Кто вам сказал? Сроки нам никто не переносил. У нас есть поручение президента про 2024 год», — подчеркнул Бочаров.

Он также пояснил, проект SSJ75 — это проект импортозамещенного самолета, а не укороченного лайнера на 75 мест. «Самолет не строился под 75 кресел, это условное название. Он с самого начала был импортозамещенный», — рассказал замминистра.

Ранее 18 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал, что создание укороченной версии российского гражданского самолета Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100) откладывается на неопределенный срок.

По данным издания, компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) намерена бросить все ресурсы на усиленное импортозамещение базовой версии самолета, рассчитанной на 98 пассажиров.

Изначально запустить серийное производство SSJ75 планировалось к 2024 году. В прошлом году эти планы одобрил президент Владимир Путин, согласившись выделить 85 миллиардов рублей из бюджета.

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Предыстория: Обрезание Sukhoi SuperJet 100 сорвалось
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