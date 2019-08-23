От Sukhoi Superjet передумали избавляться

Мексиканский авиаперевозчик Interjet, владеющий 22 российскими самолетами Sukhoi SuperJet 100, не планирует отказываться от них и возвращать производителю. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на производителя SSJ-100 — компанию «Гражданские самолеты Сухого» («дочка» «Объединенной авиастроительной корпорации»).

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В компании уточнили, что в настоящее время рассматривается вопрос не об отказе мексиканской стороны от Sukhoi SuperJet, а о «частичном перераспределение флота авиакомпании». Представитель «Гражданских самолетов Сухого» пояснил, что Interjet стала реже использовать российские самолеты из-за различных факторов, в числе которых экономическая ситуация, сложившаяся в транспортной отрасли Мексики.

В «Гражданских самолетах Сухого» заявили, что активно работают с перевозчиком. Уже сформирован пакет предложений, направленных на улучшение показателей эксплуатации Sukhoi SuperJet в парке Interjet.

Ранее стало известно, что мексиканская компания, являющаяся последним иностранным эксплуатантом российского самолета, ищет покупателей на свои борты. По некоторым данным, Interjet может рассматривать продажу даже всех 22 самолетов, которыми владеет.

Причиной этого стало тяжелое финансовое положение компании, в частности, невозможность платить за компоненты Sukhoi SuperJet. Из-за этого, по данным сервиса Flight Radar, сейчас рейсы совершают только шесть российских самолетов из парка Interjet, еще семь не летают больше года, пять находятся на простое с осени 2018-го, три — с декабря 2018 года — января 2019-го, еще один — с марта текущего года.

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