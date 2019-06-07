Sukhoi SuperJet назвали прекрасной машиной

Российский пассажирский самолет Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100) является «прекрасной машиной» и подходит для массового производства, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, которого цитирует «Интерфакс».

«Прекрасная машина. Кстати, почему-то пишут, когда отменяют рейс SSJ-100... Детские болезни у всех самолетов бывают, его нужно доводить и массово производить», — отметил Чемезов.

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Также он добавил, что предварительные итоги расследования причин майской катастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево пока не готовы: «Официального результата расследования нет. Предварительно знаю, но говорить не буду».

Крушение SSJ-100 произошло в Шереметьево 5 мая. Самолет выполнял рейс из Москвы в Мурманск, однако через несколько минут после взлета вернулся в аэропорт, совершил аварийную посадку и загорелся. В результате пожара погиб 41 человек.

Производителем SSJ-100 являются «Гражданские самолеты Сухого», входящие в структуру «Ростеха».

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