Глава российской авиакомпании публично усомнился в безопасности SSJ-100

Генеральный директор S7 Group Владислав Филев усомнился в безопасности самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Свою позицию он выразил на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы говорим про безопасность. И во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить», — начал диалог Филев. Затем он обратился к замглавы Минтранса Александру Юрчику, чтобы выяснить обстоятельства расследования инцидента с SSJ-100 перевозчика «Якутия», который произошел в октябре 2018 года.

«У нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?» — спросил Филев. Однако на его вопрос ответил замглавы Минпромторга Олег Бочаров, отметив, что не нужно делать никаких выводов, пока нет официальных результатов расследования.

9 октября 2018 самолет SSJ-100 авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП после приземления. У лайнера подломились основные опоры шасси. На борту находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. Все они спешно покинули борт.

Спустя несколько месяцев, в мае 2019-го, самолет SSJ-100 загорелся после приземления. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек.

Позднее Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям.

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