SSJ-100 попросили перепроверить

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к Министерству транспорта России с просьбой проверить системы самолета Sukhoi Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям. Об этом сообщает «Коммерсант».

В ассоциации указали на необходимость проверить систему защиты лайнера от поражения статическим электричеством, а также прочность кессона крыла и шасси. Кроме того, по мнению специалистов, в проверке на соответствие сертификационным требованиям нуждаются система управления полетом и силовой установкой самолета, защита салона при внешнем пожаре и программа тренировок экипажей.

Отмечается, что на данный момент члены ассоциации эксплуатируют 19 самолетов SSJ-100. Объединенная авиастроительная корпорация, выпускающая эти самолеты, посчитала обращение АЭВТдавлением на комиссию по расследованию авиакатастрофы, которая произошла 5 мая в аэропорту Шереметьево.

Самолет SSJ-100 загорелся после приземления. Экстренная посадка произошла из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стали 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, одна их основных — ошибка пилотов. После катастрофы также сообщалось о многочисленных случаях неполадок и отмене рейсов с этой моделью самолета.

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