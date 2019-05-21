Из SSJ-100 вылилось топливо перед взлетом

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) из Ижевска в Москву пришлось отменить из-за неисправности. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Инцидент произошел, когда лайнер с 56 пассажирами на борту выруливал на взлетно-посадочную полосу. Сотрудники аэропорта заметили на полосе керосин, после чего вылет пришлось прервать.

После технического осмотра воздушное судно отправили на ремонт, а пассажиров пересадили в другие самолеты, чтобы добраться до Москвы.

Ранее 21 мая вылет SSJ-100 авиакомпании «Ямал» задержался в аэропорту Кольцово из-за технических проблем. Лайнер должен был отправиться из Екатеринбурга в Ноябрьск в 08:30 по местному времени, однако рейс задержали на 4,5 часа.

Вечером 5 мая самолет SSJ-100 загорелся после приземления в аэропорту отправления — Шереметьево. Аварийная посадка была совершена из-за отказа автоматики вскоре после взлета. По предварительным данным, это произошло из-за удара молнии. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, всего на борту воздушного судна находились 78 человек. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Рассматривается несколько версий, среди которых конструктивные недостатки самолета и ошибки пилотов.

После катастрофы у самолетов SSJ-100 начали возникать проблемы с полетами по всей России: в некоторых из них обнаруживали неисправности, от рейсов с другими отказывались сами пассажиры.

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