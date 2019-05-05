В московском аэропорту загорелся самолет

В московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, лайнер выполнял рейс Москва — Мурманск, в то время как один из пассажиров заметил возгорание. Экипаж посадил воздушное судно с пожаром на борту.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Как уточняет радиостанция «Говорит Москва», на месте работают пожарные. Также сообщается, что аэропорт закрыт на вылет и посадку, все рейсы откладываются.

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