Самолет с пассажирами загорелся сразу после посадки в аэропорту

Пассажирский самолет чилийской авиакомпании Latam Airlines загорелся после посадки в аэропорту Белу-Оризонти в Бразилии. Об этом сообщает Daily Express.

Воспламенение произошло на ленточном багажном конвейере, стоявшем рядом с грузовым отсеком лайнера. В дальнейшем огонь перекинулся на самолет.

На ролике, снятом очевидцами, видно, как пассажиры хватают чемоданы и разбегаются в разные стороны, в то время как из-под самолета вырываются клубы дыма.

Представители аэропорта сообщили, что всем пассажирам удалось покинуть самолет невредимыми. Причина возгорания пока не установлена.

Ранее в марте на борту самолета в аэропорту Тегерана Мехрабад произошел пожар. В этот момент в лайнере находились 100 человек.

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