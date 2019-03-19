В иранском аэропорту загорелся самолет с пассажирами

В аэропорту Тегерана Мехрабад произошел пожар на борту самолета с пассажирами. Об этом сообщает агентство Fars News со ссылкой на главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Воспламенение произошло около 21:00 по местному времени. В этот момент в самолете находились 100 человек, 50 из них были эвакуированы.

«Точных данных о количестве жертв нет», — заявил источник.

К месту происшествия было направлено 10 машин скорой помощи и несколько бригад пожарных.

Аэропорт Мехрабад — одна из двух воздушных гаваней города.

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