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Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся

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У самолета Airbus А320 авиакомпании «Эйр Астана», выполнявшего рейс из Атырау в Астану, после посадки в аэропорту загорелся двигатель. Инцидент попал на видео, которое в субботу, 15 сентября, публикует Комитет гражданской авиации Казахстана на своей странице в Facebook.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании, возгорание левого двигателя произошло, когда лайнер заруливал на стоянку. К настоящему времени пожарный расчет аэропорта уже потушил огонь.

По словам собеседника агентства, в момент инцидента на борту находился 91 пассажир и 8 членов экипажа, никто из них не пострадал. «Инженерная служба авиакомпании выполняет поиск неисправности, по результатам чего будет назначено расследование», — уточнили в пресс-службе.

Ранее в сентябре сообщалось, что пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Пассажиров эвакуировали.

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