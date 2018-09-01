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Самолет с пассажирами выкатился за полосу и загорелся в Сочи

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Продолжение: Сотрудник аэропорта умер при эвакуации пассажиров загоревшегося самолета в Сочи

Пассажирский Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи. Самолет врезался в ограждение и загорелся — у него вспыхнул левый двигатель, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы города. Видеозапись публикует Telegram-канал «112».

Пассажиров эвакуировали. Пострадали четыре человека.

Как отмечает агентство, самолет летел из Москвы. Он приземлился в Сочи со второй попытки, но экипаж не смог удержать лайнер. Причины случившегося пока не уточняются. «Известия» передают, что самолет принадлежит авиакомпании UTair.

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