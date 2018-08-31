Гражданский самолет упал на территорию базы ВВС США

Двухмоторный гражданский самолет Beechcraft BE-60 упал на территорию базы ВВС США в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.

В происшествии погибли четыре человека — они находились на борту воздушного судна. Так как самолет упал на большом расстоянии от военных объектов, пострадавших на земле нет. Причины инцидента не называются.

Отмечается, что Beechcraft BE-60 вылетел из штата Огайо. Он направлялся в аэропорт, расположенный недалеко от базы Эглин. По информации Washington Examiner, на место прибыли спасательные службы из двух округов. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование происшествия.

Ранее 30 августа сообщалось, что туристический самолет с двумя пассажирами на борту, следовавший во французский Марсель, исчез с радаров в Западных Альпах и не достиг пункта назначения. По предварительным данным, сигнал от самолета перестал поступать между областью Валле-д’Аоста в Италии и областью Савойя во Франции.

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