В Италии разбился туристический самолет

На севере Италии разбился двухместный туристический самолет PA-18, в результате чего погибли двое пассажиров. Об этом сообщает итальянское издание Ultima Ora.

Инцидент произошел в районе города Тревизо вечером 15 августа. При взлете самолет врезался в кабель среднего напряжения, загорелся и упал в реку Пьяве. Прибывшие на место крушения пожарные смогли потушить загоревшийся PA-18, однако спасти находившихся на борту не удалось: их обгоревшие тела нашли среди обломков. Личности погибших пока не установлены.

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В августе крыло пассажирского самолета Boeing 737 с российскими туристами, летевшими в Москву из болгарского Бургаса, повредила молния. После приземления лайнер осмотрели техники и обнаружили на крыле следы, характерные для попадания молнии. Сотрудник аэропорта Внуково уточнил, что из-за удара обуглились элементы конструкции крыла и заклепки, однако самолет сможет совершать рейсы после тщательной проверки.

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