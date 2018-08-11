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В самолет с российскими туристами ударила молния

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Крыло пассажирского самолета, летевшего в Москву из болгарского Бургаса, повредила молния. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на представителя аэропорта Внуково.

«Накануне перед посадкой в Москве командир российского Boeing 737 заподозрил, что в самолет попала молния», — рассказал собеседник агентства. На борту находились российские туристы, которые возвращались домой после отдыха.

После приземления самолет проверили техники: на крыле обнаружили следы, характерные для попадания молнии. «Из-за удара молнии обуглились элементы конструкции крыла и заклепки», — уточнили в аэропорту. Самолет снова будет совершать рейсы после того как пройдет тщательную проверку.

В феврале 2018 года молния пробила огромную дыру в хвосте американского межконтинентального стратегического бомбардировщика-ракетоносца Boeing B-52 Stratofortress. После оценки ущерба выяснилось, что вертикальный стабилизатор B-52 восстановлению не подлежит. Оказалось, что разряд повредил молниеотвод и защиту, в итоге деталь пришлось менять полностью.

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