Молния пробила дыру размером с человека в американском бомбардировщике

Молния пробила огромную дыру в хвосте американского межконтинентального стратегического бомбардировщика-ракетоносца Boeing B-52 Stratofortress. Об этом сообщает The Aviationist.

По информации издания, молния ударила в самолет, когда он заходил на посадку на авиабазу ВВС Барксдейл в Луизиане в декабре 2017 года. Экипаж не понял, что произошло, и обнаружил дыру размером с человеческий рост уже на земле.

После оценки ущерба выяснилось, что вертикальный стабилизатор B-52 восстановлению не подлежит. Оказалось, что разряд повредил молниеотвод и защиту, в итоге деталь пришлось менять полностью.

Техники отметили, что удары молний случаются несколько раз в год, однако этот имел более серьезные последствия. По словам одного из механиков, за 15 лет работы ему впервые пришлось полностью заменить часть хвоста. Как отмечается, по удачному стечению обстоятельств запасную деталь смогли найти быстро, на весь ремонт ушло около двух недель.

The Aviationist пишет, что 54 года назад B-52 уже летал без вертикального стабилизатора. Тогда деталь оторвалась на высоте более 4000 метров, однако самолет выполнил успешную посадку.

Boeing B-52 Stratofortress стоит на вооружении ВВС США с 1955 года. По плану он будет оставаться основным самолетом американской дальней бомбардировочной авиации как минимум до 2030 года. Самолет способен нести разные виды оружия, в том числе ядерное.

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