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17:42, 31 июля 2026 (обновлено: 17:46, 31 июля 2026)Ценности

Средний сын Бекхэма снялся в рекламе популярного бренда

Средний сын Дэвида Бекхэма Ромео снялся в рекламе популярного бренда Tommy Hilfiger
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @romeobeckham

Средний сын футболиста Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Ромео стал лицом американского бренда Tommy Hilfiger. Новостью он поделился в личном Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

23-летний манекенщик снялся в новой рекламной кампании популярной марки. Наследник бывшего полузащитника сборной Англии по футболу позировал в джинсах и рубашке Tommy Hilfiger вместе с моделью Ясмин Вейналдум.

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Родители Ромео поздравили его в комментариях под публикацией. «Гордимся тобой, очень круто!» — отметили они.

В феврале Ромео Бекхэм прошелся по подиуму на Неделе моды в Лондоне. Знаменитость продефилировал на показе Burberry в бордовой кожаной куртке-бомбере с мехом и клетчатых штанах в тон.

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