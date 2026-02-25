Реклама

13:42, 25 февраля 2026Ценности

Средний сын Бекхэма прошелся по подиуму на Неделе моды в Лондоне

Сын Дэвида Бекхэма Ромео прошелся по подиуму на показе Burberry в Лондоне
Екатерина Ештокина

Фото: PA Images / Legion-Media

Средний сын бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Ромео прошелся по подиуму на Неделе моды в Лондоне. Информацию публикует Daily Mail.

23-летний манекенщик продефилировал на показе Burberry в бордовой кожаной куртке-бомбере с мехом и клетчатых штанах в тон. В качестве обуви ему подобрали черные ботинки. В то же время его избранница Ким Тернбулл наблюдала за ним, заняв место в первом ряду.

Также на мероприятии присутствовали модель Кейт Мосс и ее дочь Лила, звезда сериала «Бриджертон» Симона Эшли, актриса Поппи Делевинь и модель Айрис Лоу.

В августе 2025 года Дэвид Бекхэм побрил сына налысо во время круиза на роскошной яхте. Экс-спортсмен в серой футболке и зеленых шортах держал в руках машинку для стрижки волос над головой наследника.

