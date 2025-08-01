Дэвид Бекхэм побрил сына налысо во время круиза на роскошной яхте

Футболист Дэвид Бекхэм побрил налысо своего сына Ромео на роскошной яхте

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм побрил налысо сына Ромео Бекхэма во время отдыха. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) наследника спортсмена.

22-летний Бекхэм поделился фото с семейного круиза на роскошной яхте. Так, на одном размещенном кадре был запечатлен 50-летний экс-спортсмен в серой футболке и зеленых шортах. Он держал в руках машинку для стрижки волос над головой сына.

Подписчики, в свою очередь, вспомнили недавнюю неудачную попытку футболиста в комментариях под постом. «Отец и сын — настоящие легенды», «Как вы легко доверяете своему отцу», «Вижу, ты любишь рисковать», «Ты очень храбрый. Не позволь руке отца дрогнуть», «Я на твоем месте не разрешил бы ему такое делать», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм подняла на смех новую стрижку своего супруга Дэвида Бекхэма.