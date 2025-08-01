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16:46, 1 августа 2025Ценности

Дэвид Бекхэм побрил сына налысо во время круиза на роскошной яхте

Футболист Дэвид Бекхэм побрил налысо своего сына Ромео на роскошной яхте
Мария Винар

Фото: @romeobeckham

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм побрил налысо сына Ромео Бекхэма во время отдыха. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) наследника спортсмена.

22-летний Бекхэм поделился фото с семейного круиза на роскошной яхте. Так, на одном размещенном кадре был запечатлен 50-летний экс-спортсмен в серой футболке и зеленых шортах. Он держал в руках машинку для стрижки волос над головой сына.

Подписчики, в свою очередь, вспомнили недавнюю неудачную попытку футболиста в комментариях под постом. «Отец и сын — настоящие легенды», «Как вы легко доверяете своему отцу», «Вижу, ты любишь рисковать», «Ты очень храбрый. Не позволь руке отца дрогнуть», «Я на твоем месте не разрешил бы ему такое делать», — высказывались пользователи сети.

Ранее сообщалось, что британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм подняла на смех новую стрижку своего супруга Дэвида Бекхэма.

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