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15:22, 21 июля 2025Ценности

Жена Дэвида Бекхэма подняла на смех его новый имидж

Жена Дэвида Бекхэма Виктория подняла на смех его неудачную стрижку
Мария Винар

Скриншот: @davidbeckham

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм подняла на смех новый имидж мужа, футболиста Дэвида Бекхэма. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-солистка группы Spice Girls запечатлела своего супруга на камеру. Он признался, что решил постричься с помощью машинки. Однако, по словам спортсмена, во время работы с нее слетела насадка и оставила на его голове лысину.

Жена бывшего полузащитника сборной Англии по футболу не смогла сдержать эмоций и рассмеялась, увидев неудачную стрижку супруга. «Это выглядит плохо. Я всегда буду с тобой честна — это выглядит ужасно», — с иронией отметила знаменитость.

Позже Бекхэм опубликовал сторис, в котором продемонстрировал окончательный результат своего преображения. На размещенном фото он предстал полностью лысым.

В июне сообщалось, что Дэвид Бекхэм рассмешил жену своей морковкой.

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