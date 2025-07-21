Жена Дэвида Бекхэма подняла на смех его новый имидж

Жена Дэвида Бекхэма Виктория подняла на смех его неудачную стрижку

Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм подняла на смех новый имидж мужа, футболиста Дэвида Бекхэма. Соответствующее видео появилось на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Экс-солистка группы Spice Girls запечатлела своего супруга на камеру. Он признался, что решил постричься с помощью машинки. Однако, по словам спортсмена, во время работы с нее слетела насадка и оставила на его голове лысину.

Жена бывшего полузащитника сборной Англии по футболу не смогла сдержать эмоций и рассмеялась, увидев неудачную стрижку супруга. «Это выглядит плохо. Я всегда буду с тобой честна — это выглядит ужасно», — с иронией отметила знаменитость.

Позже Бекхэм опубликовал сторис, в котором продемонстрировал окончательный результат своего преображения. На размещенном фото он предстал полностью лысым.

В июне сообщалось, что Дэвид Бекхэм рассмешил жену своей морковкой.

