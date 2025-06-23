Дэвид Бекхэм рассмешил жену своей морковкой

Дэвид Бекхэм рассмешил жену Викторию формой выращенной им морковки

Английский футболист Дэвид Бекхэм развеселил жену Викторию урожаем своего сада. Ролик появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу похвастался перед супругой выращенной им морковью. На размещенных кадрах он вырвал овощ из земли и удивился его размерам. Избранницу спортсмена также рассмешила странная форма моркови. «Боже! Как разочаровывающе!» — пошутила она в видео.

«Это не совсем то, чего я ожидал. Виктория, прости за мою морковку!» — подписал публикацию футболист.

Ранее в июне стало известно, что Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание.