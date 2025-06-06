The Sun: Футболист Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит рыцарское звание за заслуги в спорте и благотворительной деятельности. Об этом сообщает The Sun.

50-летний спортсмен оказался в списке почетных гостей по случаю дня рождения короля Карла III. Благодаря новому титулу Бекхэм будет известен теперь как сэр, а его жена, дизайнер и певица Виктория, — как леди.

Известно, что футболист ждал этого около 20 лет. По данным портала, в прошлом году рыцарское звание вместо Бекхэма получил бывший тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм похвастался в соцсетях игрушкой Лабубу.