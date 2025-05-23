50-летний Дэвид Бекхэм похвастался Лабубу

50-летний Дэвид Бекхэм похвастался игрушкой Лабубу от дочери Харпер

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм похвастался игрушкой Лабубу. Снимок появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

50-летний спортсмен опубликовал фото, на котором запечатлена его сумка с коричневым брелком Лабубу. Знаменитость рассказал, что куклу купила ему 13-летняя дочь Харпер.

Лабубу представляют собой эльфов размером с котенка, отличающихся заостренными ушами и зубастой улыбкой. Их придумал гонконгский художник Касинг Лунг еще в 2015 году — это героиня его иллюстрированной книги The Monsters. В комиксе были и другие причудливые персонажи: Зиммомо, Тайкоко, Спуки и Пато, но именно Лабубу обрела широкую популярность у публики.

В феврале Дэвид Бекхэм оголил торс в фотосессии для журнала.