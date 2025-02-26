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04:08, 26 февраля 2025Ценности

49-летний Дэвид Бекхэм оголил торс в фотосессии для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @davidbeckham

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм принял участие в фотосессии для мужского журнала Men's Health. Соответствующие кадры появились на сайте издания.

Так, в начале съемки 49-летний спортсмен предстал перед камерой в белой футболке, серых штанах, носках и кедах. Затем он снял с себя верхнюю часть своего спортивного наряда и продемонстрировал фотографам оголенный торс.

В интервью журналу Бекхэм признался, что не боится стареть и его не беспокоит грядущее 50-летие. «Это не то, о чем я беспокоюсь. Пока меня волнует только моя форма и моя семья. К своему 50-летию я хочу хорошей еды и хорошего вина», — отметил знаменитость.

Ранее сообщалось, что Дэвид Бекхэм оголил ягодицы в рекламе популярного бренда BOSS.

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