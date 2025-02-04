Дэвид Бекхэм обнажил ягодицы в рекламе популярного бренда

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм принял участие в откровенной рекламной кампании популярного бренда BOSS. Соответствующая публикация появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

В размещенном видео 49-летний спортсмен запечатлен в черных трусах бренда, стоя под душем. После этого он снял с себя нижнее белье и продемонстрировал на камеру обнаженные ягодицы.

Поклонники удивились моложавому внешнему виду и форме знаменитости и принялись обсуждать в комментариях под постом, который набрал 17,4 тысячи лайков. «Я просто поставлю видео на повтор», «Он все еще в потрясающей форме», «Уважению вашему отделу маркетинга», «Я только что вышел из клиники после сердечного приступа. Пожалуйста, не надо», «Лучше две минуты в моей жизни», — высказывались они.

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