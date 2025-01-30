Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:14, 30 января 2025Ценности

«Русский Тимоти Шаламе» оголился в фотосессии для иностранного журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Angelo Pennetta / Harper's BAZAAR

Российский актер Марк Эйдельштейн оголился в фотосессии для американской версии журнала Harper's Bazaar. Соответствующие снимки появились на сайте иностранного издания.

22-летний актер, прозванный в соцсетях и СМИ «русским Тимоти Шаламе» (Шаламе — известный американский и французский актер), предстал на размещенных кадрах с обнаженным торсом. Звезда «Аноры» позировал перед камерой в черных брюках с клетчатой драпировкой и лакированных туфлях из ассортимента люксового бренда Loewe.

Кроме того, Эйдельштейн примерил за время съемки темно-серые широкие штаны, черное пальто и ярко-зеленую рубашку марки Prada. Для данного образа стилисты также предложили ему надеть кожаные туфли того же бренда.

Ранее сообщалось, что американская газета The New York Times (NYT) признала Марка Эйдельштейна одним из самых стильных людей 2024 года. В рейтинге издания он оказался наряду с мировыми знаменитостями, в том числе актером Дэниэлом Крейгом, олимпийской спортсменкой Ким Е Джи, певицей Арианой Гранде, актрисой Деми Мур, внуком Джона Кеннеди Джеком Шлоссбергом, поп-исполнительницей Бейонсе и другими звездами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Авиация ВСУ готовится к удару по югу России. Что об этом известно?

      «Чай пьем, все хорошо». В Чечне показали Кадырова после сообщений о его пропаже

      Израиль захотел возобновить турпоток из России

      Microsoft признала проблему с играми в Windows 11

      «Русский Тимоти Шаламе» оголился в фотосессии для иностранного журнала

      В Черновицкой области Украины пожаловались вице-президенту США на силовой захват храма

      Глава МАГАТЭ посетит Украину с визитом

      Россиянина арестовали за доведение несовершеннолетней до суицида

      Звезда «Постучись в мою дверь» захотела сыграть героиню русской классики

      Власти Украины ответили на сообщения о числе заключенных в ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше