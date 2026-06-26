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11:47, 26 июня 2026Мир

В Европе указали на опасные последствия европейской поддержки Украины

Политолог Блэкберн: Поддержка Украины привела к новому опасному этапу в конфликте с РФ
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Европейская поддержка Украины привела к новому опасному этапу в конфликте с Россией. На это указал старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений, работает в исследовательской группе по Восточной Европе и Азии Мэттью Блэкберн в статье для Responsible Statecraft.

«По мере того как европейские страны берут на себя основную ответственность в помощи Киеву, этот конфликт переходит на новый, более опасный этап», — заявил политолог.

По его словам, страны Европы принимали решения в отношении СССР во времена холодной войны с осторожностью, а сейчас лишь проявляют безрассудство.

Ранее стало известно, что процесс вступления Украины и других стран-кандидатов в Европейский союз (ЕС) займет несколько лет, поэтому Брюссель разрабатывает планы предоставления экономических преференций для них еще до вступления в блок.

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