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11:50, 26 июня 2026Путешествия

FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима

FT: В Риме переживают из-за грядущей «катастрофы» в аэропортах Рима
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Matteo Minnella / Reuters

В Риме переживают из-за предстоящего введения новой биометрической системы контроля въезда и выезда ES в разгар летнего турсезона. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу итальянской компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе.

Спикер отметил, что с большой вероятностью аэровокзалам придется отказаться на какое-то время от обязательной регистрации части пассажиров. Это необходимо для того, чтобы избежать транспортного коллапса.

Огромная очередь на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково 24 июня попала на видео.

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