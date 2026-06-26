FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима

В Риме переживают из-за предстоящего введения новой биометрической системы контроля въезда и выезда ES в разгар летнего турсезона. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу итальянской компании Aeroporti di Roma Марко Тронконе.
Спикер отметил, что с большой вероятностью аэровокзалам придется отказаться на какое-то время от обязательной регистрации части пассажиров. Это необходимо для того, чтобы избежать транспортного коллапса.
Огромная очередь на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково 24 июня попала на видео.