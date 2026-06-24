Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:21, 24 июня 2026Путешествия

Огромная очередь на паспортном контроле в аэропорту Москвы попала на видео

Прилетевшие во Внуково пассажиры ждали прохождения контроля до часа
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Огромная очередь на паспортном контроле в московском аэропорту Внуково 24 июня попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Уточняется, что ролик был снят в зоне прилета международных рейсов. Пассажирам пришлось ждать прохождения контроля около часа с плачущими детьми.

Ранее сообщалось, что пассажиры рейса КазаньАнталья застряли в российском аэропорту, они более суток не могут вылететь на курорт. Туристы должны были отправиться бортом «Уральских авиалиний» из Татарстана в Турцию 23 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска впервые уничтожили новейшее американское оружие ВСУ. Момент удара по технике попал на видео

    Мировой авторынок продолжил падать пятый месяц подряд

    «ВкусВилл» закроет магазины в одной стране

    Европейский лидер пообещал сказать «пару крепких слов» в присутствии премьера Украины

    Национализированной сети складов в России нашли нового владельца

    Огромная очередь на паспортном контроле в аэропорту Москвы попала на видео

    Мировые цены на серебро обрушились

    Солнечные батареи «Союза МС-29» проверили

    Найдено утерянное произведение Моцарта

    Врач развеяла популярный миф о холодных напитках в жару

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok