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12:36, 24 июня 2026Путешествия

Туристы на сутки застряли в российском аэропорту и попали на видео

TourDom: Пассажиры рейса из Казани в Анталью сутки не могут вылететь
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пассажиры рейса КазаньАнталья застряли в российском аэропорту, они более суток не могут вылететь на курорт. Об этом сообщает TourDom.

Туристы должны были отправиться бортом «Уральских авиалиний» из Татарстана в Турцию 23 июня. Однако вылет переносился несколько раз и до сих пор задерживается: время и дата отправления на онлайн-табло отсуствуют.

На видео попали ожидающие рейса пассажиры. На данный момент они находятся в воздушной гавани Казани. С их слов, на ночь всех размещали в местных отелях, однако в 02:30 вернули в терминал.

Причиной задержки рейса U6-1853 авиаперевозчик называет технические неполадки. «Пассажирам предоставляются услуги в соответствии с ФАП, включая напитки, питание и размещение в гостинице», — сообщила пресс-служба компании.

Транспортная прокуратура следит за выполнением российского законодательства по правам пассажиров.

Ранее туристы более чем на сутки застряли в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер». Самолет, который должен был вылететь в Самару 23 июня в 10:45, отправился только 24 июня.

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