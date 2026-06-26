Появились подробности о человеческих головах из морозилки в Москве

Человеческие головы, найденные в медцентре Москвы, использовались для обучения врачей

Человеческие головы, найденные в морозильной камере медцентра в Москве, использовались в качестве учебного пособия для врачей. Подробности о находке сообщил РЕН ТВ.

Биомодели предназначались для подготовки хирургов и косметологов.

Человеческие останки обнаружили в помещении многопрофильного медцентра на Суздальской улице, где проводились следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в Санкт-Петербурге по статье о превышении должностных полномочий.

Головы, упакованные в полиэтиленовые пакеты, изъяли и направили экспертам для дальнейшего исследования.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл торговлю человеческими органами в Александровской больнице Санкт-Петербурга. Задержан заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий.