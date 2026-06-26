Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:49, 26 июня 2026Силовые структуры

Появились подробности о человеческих головах из морозилки в Москве

Человеческие головы, найденные в медцентре Москвы, использовались для обучения врачей
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Человеческие головы, найденные в морозильной камере медцентра в Москве, использовались в качестве учебного пособия для врачей. Подробности о находке сообщил РЕН ТВ.

Биомодели предназначались для подготовки хирургов и косметологов.

Человеческие останки обнаружили в помещении многопрофильного медцентра на Суздальской улице, где проводились следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного в Санкт-Петербурге по статье о превышении должностных полномочий.

Головы, упакованные в полиэтиленовые пакеты, изъяли и направили экспертам для дальнейшего исследования.

Ранее сообщалось, что СК раскрыл торговлю человеческими органами в Александровской больнице Санкт-Петербурга. Задержан заведующий патолого-анатомическим отделением и учредитель коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело по статьям о взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

    Россиянам назвали самый востребованный на рынке труда возраст

    Россиянка позагорала и осталась с перекошенным лицом

    Пользу регулярной смены паролей поставили под сомнение

    FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима

    Появились подробности о человеческих головах из морозилки в Москве

    В Европе указали на опасные последствия европейской поддержки Украины

    Назван горизонт дальнейшего падения индекса Мосбиржи

    Одна страна Азии стала «настоящим хитом» у россиян в 2026 году

    Мировые цены на нефть продолжили падение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok