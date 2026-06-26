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11:53, 26 июня 2026Ценности

Россиянка позагорала и осталась с перекошенным лицом

Россиянка Аделия позагорала и осталась с перекошенным лицом на отдыхе в Абхазии
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aila Images / Shutterstock / Fotodom

Россиянка воспользовалась маслом для загара и показала неожиданные последствия для внешности. Подробности публикует Baza.

Жительница Тюмени Аделия взяла в отпуск в Абхазию масло для ускоренного загара. По словам женщины, она провела на пляже шесть часов, после чего ее лицо перекосило. На снимках видно, что у туристки распух лоб, на нем остались вмятины.

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Тюменка рассказала, что за две недели до поездки вколола в лоб ботокс, который расплылся после долгого нахождения на солнце. Через два дня после отдыха на пляже у женщины также отекли глаза, переносица и гортань.

Ранее в июне влюбленные показали внешность после двух недель отдыха и взорвали соцсети.

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